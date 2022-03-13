BİNALİ YILDIRIM İL DANIŞMA TOPLANTISINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFON BAĞLANTISI YAPTI

TEKİRDAĞ (DHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Az önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile iki saat süren görüşme oldu ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşmem oldu. Rusya-Ukrayna arasındaki mevcut gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi de sizleri selamlıyorum. ve atacağınız adımlar, yapacağınız çalışmalarla inanıyorum ki 2023'e Tekirdağ çok daha farklı bir şekilde girecektir." dedi.

Haber: Tekirdağ/ DHA