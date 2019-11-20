Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partilileri selamlaması Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler İstiklal Marşının okunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip...
20.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:25
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partilileri selamlaması
Toplantının yapıldığı salondan ve katılımcılardan görüntüler
İstiklal Marşının okunması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı