Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (3)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Altyapısı, ekonomisi ve askeri gücüyle zayıf devlet yapısına sahip ülkeleri renklere boyadıkları sözde devrimlerle yerle yeksan edenler, ülkesi ve milletiyle bütünleşmiş Türkiye'de hep hüsrana uğradılar. Buna rağmen, arayışlarını hala sürdürüyorlar. Hakikatler ortada olmasına rağmen iktidar yolunu milli irade yerine proje ittifaklarda arayanlar, maalesef bu karanlık senaryolara gönüllü figüranlık yapıyorlar." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Hiçbir dönemde siyasette rekabetten kaçınmadıklarını hatta siyasette rekabeti ülkeye ve millete hizmet yolunda bereketli bir yol olarak gördüklerini belirten Erdoğan şunları söyledi:

"Peki siyasette rekabet nasıl olur? Siyasette rekabet yapılanın üzerine daha fazla nasıl konulacağı hususunda olur. Hastanesinden yoluna, sanayisinden dış politikasına kadar yapılan her şeyi kötülemenin adı siyasi rekabet değil, köksüzlük özlemini dışa vurmaktır. Halbuki önünde sonunda yıkılmaya mahkumdur. Biz milletimizin binlerce yıllık tarihine, medeniyetimizin binlerce yıllık mirasına, ecdadımızın emanetlerine bunun için dört elle sarılıyoruz. Böyle yapmayıp da deseler ki bunlar şu kadar okul, şu kadar hastane, şu kadar yol, şu kadar köprü, şu kadar spor tesisi, şu kadar konut yaptılar biz daha fazlasını yapacağız. Bu altılılardan böyle bir şey duydunuz mu? Diyemezler, deseler ki bunlar milli geliri 3 katına çıkardı, biz 5 katına çıkaracağız, bunlar ihracatta 225 milyar doları geçti biz 300 milyar doları geçeceğiz, bunlar ülkeyi ortalama yüzde 5 büyüttü biz yüzde 6 büyüteceğiz, bunlar 30 milyona çıkardı, biz 35 milyona çıkaracağız; eyvallah. Deseler ki bunlar sınır güvenliğimizi, terör örgütlerinin başını inlerinde ezerek sağladılar, ordumuzu güçlendirdiler, ülkede can ve mal güvenliği sağladılar, biz daha iyisini yapacağız; eyvallah. Deseler ki bunlar Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç olma yolunda ancak buraya getirdi biz daha öteye götüreceğiz; eyvallah. Ama bunlar diyor ki 'Biz AK Parti'nin yaptığı her eseri yıkacağız, AK Parti'nin getirdiği her hizmeti ortadan kaldıracağız, AK Parti'nin ülkeye kazandırdığı her şeyden vazgeçeceğiz'. Bunlarda utanmak yok."

"Partimizi ve ülkemizi 2023 sınamasından da alnımızın akıyla çıkaracağız"

Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart'ta hizmete açılacağını anımsatarak "İnanın ellerinden gelse 'Bu köprüyü bile yıkacağız.' derler. Üçüncü köprüyü yaptık, İstanbul Boğazı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bu CHP zihniyetinin mensupları bana dedi. Dedim ki sıkar. Bu millet sizi gömer gömer neyi yıkıyorsun? Boğazın altından Marmaray'ı geçirdik. Ne oldu, kullanıyorlar mı? Kullanıyorlar. Avrasya Tüneli'ni geçtik, tıpış tıpış oradan da geçiyorlar mı geçiyorlar. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Bay Kemal buradan herhalde İzmir'e gidiyordur. Ama biz kıskanmadık, varsın geçsinler. Biz 'At denize balık bilmezse Halik bilir.' diyerek yola devam ediyoruz." diye konuştu

Bir yanda AK Parti'nin yaptığı devasa işlerin, diğer yanda ise muhalefetin sergilediği kısır çekişmelerin bulunduğunu dile getiren Erdoğan şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hazine değerinde yıllarını, kavga, polemik, gerilim, yapboz ve kısır hesaplarla geçirenler aradan geçen bunca zamana rağmen bir arpa boyu yol alamadılar. İnşallah 2023 seçimleri, çalışmadan, üretmeden, proje ve program geliştirmeden sadece yalan, iftira ve çarpıtmayla siyaset yapan partilerin ve kadroların devrinin sona ereceği yıl olacaktır. Bugüne kadar kendi partileri içerisindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık skandallarının üzerini ısrarla örtenlerin, Allah göstermesin yarın ülke yönetimine gelmeleri halinde hangi azgınlıkları sergileyeceklerini düşünmek bile istemiyoruz. AK Parti kadroları eser ve hizmet siyasetinin kesintisiz sürmesini devam ettirme yanında, işte böyle bir veballe de karşı karşıyadır. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah partimizi ve ülkemizi 2023 sınamasından da Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkaracağız."

"Türkiye güçlü kalmak mecburiyetinde"

Türkiye'nin siyaseti, ekonomisi, askeri gücü ve sosyal yapısıyla güçlü olmak, güçlü kalmak mecburiyetinde olan bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti:

"Güneyimizden kuzeyimize, doğumuzdan batımıza etrafımızda yaşananlara akıl ve vicdan penceresinden bakan herkes bu hakikati görecektir, kabul edecektir. Bölgemizde hiçbir hadisenin, hiçbir gelişmenin, hiçbir krizin Türkiye'den bağımsız olmadığı inkar edilemeyecek bir gerçektir. Geçmişte ülkemizi zayıf siyasi yönetimlerin yol açtığı boşlukları kullanarak diledikleri gibi yönlendirenler, bizim dönemimizde bunu yapamadılar. Bilhassa da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bu yol tamamen kapanmıştır. Altyapısı, ekonomisi ve askeri gücüyle zayıf devlet yapısına sahip ülkeleri renklere boyadıkları sözde devrimlerle yerle yeksan edenler, ülkesi ve milletiyle bütünleşmiş Türkiye'de hep hüsrana uğradılar. Buna rağmen, arayışlarını hala sürdürüyorlar. Hakikatler ortada olmasına rağmen iktidar yolunu, milli irade yerine proje ittifaklarda arayanlar maalesef bu karanlık senaryolara gönüllü figüranlık yapıyorlar."

(Sürecek)