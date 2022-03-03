Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (4)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz bu ülkenin tıpkı eserlerimiz, tıpkı hizmetlerimiz, tıpkı bölgesel ve küresel söz sahipliğimiz gibi demokratik yönetim sistemimizle ilgili hiçbir kazanımının heba edilmesine müsaade etmeyecektir." dedi.

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yılın başında yeni anayasa çalışması başlattıklarını anımsatarak, CHP başta olmak üzere muhalefet partilerinden de kendi metinlerini hazırlamaları ve tüm metinleri Meclis çatısı altında kamuoyu tartışmalarına açmaları çağrısında bulunduklarını söyledi.

Aradan bir yıl geçtiğini CHP'den de diğer muhalefet partilerinde de en küçük bir ses seda çıkmadığını ifade eden Erdoğan, "Halbuki biz kendi taslağımızı hazırladık ve bekledik. Şimdi bir şeyler hazırlamışlar. Hazırladıkları ne biliyor musunuz? Aynen geriye dönüş. Yeni bir şey yok. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Bunlar bu." diye konuştu.

Erdoğan, sadece bu örneğin bile tek başına muhalefetin ülkenin hayati hiçbir meselesinde ön alıcı politika geliştiremeyeceğini, tutum ortaya koyamayacağını göstermeye yeterli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Düşünün Suriye krizi, Doğu Akdeniz krizi, Libya krizi, Ukrayna krizi çıkıyor, o ara bunlar kendi aralarında hangi sırayla yürüyeceğinin, hangi sırayla oturacağının kavgasını verdiği için ülke perişan oluyor. Aynı şekilde Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Güney Asya'da bir kriz çıkıyor, o ara bunlar kimin önce konuşacağının müzakeresiyle meşgul oldukları için ülke perişan oluyor. Küresel gelişmeler veya ülkemize yönelik husumetler sebebiyle ekonomide, ticarette, sanayide, turizmde bir sorun yaşanıyor, o ara bunlar kimin hangi istikametten geleceğinin tartışmasını bitiremedikleri için ülke perişan oluyor. Ülkemizin bir köşesinde sel, bir köşesinde yangın, bir köşesinde deprem felaketi yaşanıyor, o ara bunlar kimin ayağını önce atacağına, kimin elini önce sallayacağına karar veremedikleri için ülke perişan oluyor. Böyle bir yönetim anlayışı, böyle bir yönetim teklifi, böyle bir sistem tasarımı olur mu?"

"'Yeniden eskiye dönelim' diyorlar"

Türkiye'yi bu hastalıktan, bu arazdan bu çarpıklıktan kurtarmak için 20 yıl harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi bunlar filmi geriye sardırıp, 'yeniden eskiye dönelim' diyorlar. Yok öyle yağma. Milletimiz, bu ülkenin tıpkı eserlerimiz, tıpkı hizmetlerimiz, tıpkı bölgesel ve küresel söz sahipliğimiz gibi demokratik yönetim sistemimizle ilgili hiçbir kazanımının heba edilmesine müsaade etmeyecektir. Kendi aralarındaki güvensizliği, kendi aralarındaki nefsi rekabeti, kendi aralarındaki denge arayışını demokrasi kılıfına büründürerek pazarlamaya kalkanların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur."

"Kurdukları ittifakın istikameti belirsizdir"

Erdoğan, daha kendi aralarındaki sıralamanın içinden çıkamayanların ülkenin ve dünyanın meselelerini anlayabilmeleri, kavrayabilmeleri, çözüm üretebilmeleri ve en önemlisi bunu hayata geçirebilmelerinin zaten mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletin önüne çıkardıkları programda kendilerinin ne istediğine, neyi nasıl yapacaklarına dair tek bir dişe dokunur teklif olmadığı gibi pek çok temel meseleye dair üstünkörü de olsa herhangi bir temas dahi yoktur. Kurdukları ittifakın istikameti belirsizdir, sergiledikleri birlikteliğin duruşu sakattır, hazırladıkları program vizyondan yoksundur. Tartışmaların odağına yerleştirdikleri cumhurbaşkanlığında daha 2023'deki adaylarının adını koyabilmiş değiller. Teklif ettikleri sistem ise cumhurbaşkanının seçim yöntemini bile ifade edemeyecek kadar pespaye bir çalışmadır. Netice itibarıyla Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yıldaki her meselesini nasıl biz çözdüysek, bugünkü ve bundan sonraki sorunlarının çözüm adresi de biziz. Şayet bu ülkede AK Parti ve Cumhur İttifakı yoksa eserin de hizmetin de çözümün de dirayetli ve kararlı yönetimin de mümkün olamayacağını bizzat karşımızdaki fotoğrafın kendisi söylüyor. AK Parti teşkilatları olarak sizlere düşen görev tüm bu hakikatleri milletimize anlatmak, her bir insanımızla aramızdaki gönül köprüsünü güçlendirmektir."

(Bitti)