Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor - AK Parti Genel Merkezi'ne...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor - AK Parti Genel Merkezi'ne...

AK Parti milletvekillerinin AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yapması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile bir araya geleceği kahvaltı öncesi AK Parti Genel Merkezi'ne girişler başladı.

27.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor - AK Parti Genel Merkezi'ne...

milletvekillerinin AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yapması ANKARA - ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile bir araya geleceği kahvaltı öncesi AK Parti Genel Merkezi'ne girişler başladı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor - AK Parti Genel Merkezi'ne...
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