Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

25.09.2019 00:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Barron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.


Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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