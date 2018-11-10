Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'e geldi.
Ziyaretin ilk temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peninsula Otel'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.