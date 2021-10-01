Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paris İklim Anlaşmasını Meclis'in takdirine sunma kararımız, başlattığımız Yeşil Kalkınma Devrimi'nin de ilk müjdesidir."
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paris İklim Anlaşmasını Meclis'in takdirine sunma kararımız, başlattığımız Yeşil Kalkınma Devrimi'nin de ilk müjdesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paris İklim Anlaşmasını Meclis'in takdirine sunma kararımız, başlattığımız Yeşil Kalkınma Devrimi'nin de ilk müjdesidir."
AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri