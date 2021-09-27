Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Paris İklim Anlaşması) Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Paris İklim Anlaşması) Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış...

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Paris İklim Anlaşması) Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Paris İklim Anlaşması) Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Paris İklim Anlaşması) Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Paris İklim Anlaşması) Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir."

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi, salgın şartlarını ve daha önce yaşadığı kimi sıkıntıları hızla geride bırakarak hak ettiği yere doğru...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Paris İklim Anlaşması) Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış... - Haberler
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