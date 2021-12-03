Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1, 5 saat sürdü.

Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da hazır bulundu.

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