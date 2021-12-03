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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcuları kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, yaklaşık 1, 5 saat sürdü.

Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da hazır bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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