Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da hazır bulundu.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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