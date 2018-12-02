Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Benitez ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Benitez ile Görüştü

Resmi temaslar için Paraguay’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Benitez ile Görüştü

Resmi temaslar için Paraguay'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Amerika turu devam ediyor. Paraguay'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. - ASUNCİON

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