Erdoğan, Paraguay'a Resmi Ziyaret Düzenleyen İlk Cumhurbaşkanı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ziyaretle Paraguay'a resmi ziyaret düzenleyen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslara bulunmak için geldiği Paraguay'da resmi törenle karşılandı.
PARAGUAY'A RESMİ ZİYARET DÜZENLEYEREK TARİHE GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Paraguay Devlet Başkanı Mario Benitez resmi törenle karşıladı.
Erdoğan Paraguay'a resmi ziyaret düzenleyen ilk Cumhurbaşkanı oldu.