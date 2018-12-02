Cumhurbaşkanı Erdoğan Paraguay'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslara bulunmak için geldiği Paraguay’da resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslara bulunmak için geldiği Paraguay'da resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Paraguay Devlet Başkanı Mario Benitez resmi törenle karşıladı.
Erdoğan Paraguay'a resmi ziyaret düzenleyen ilk Cumhurbaşkanı oldu. - ASUNCİON