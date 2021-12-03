Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Para, mal, güç yerli yerine konduğunda orada adalet, huzur, güven, güzellik olur.
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Para, mal, güç yerli yerine konduğunda orada adalet, huzur, güven, güzellik olur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Para, mal, güç yerli yerine konduğunda orada adalet, huzur, güven, güzellik olur. Aynı imkanlar yanlış ellere geçtiğinde orada zulüm, huzursuzluk olur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu ekonomi politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen gitsin...
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AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
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