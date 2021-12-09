Cumhurbaşkanı Erdoğan, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu'yu kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu'yu kabul etti
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri

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