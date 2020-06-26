Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi sürecinden sonra İstanbul'da ilk kez bir camide cemaatle Cuma namazı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi sürecinden sonra İstanbul'da ilk kez bir camide cemaatle Cuma namazı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinden sonra İstanbul'da ilk defa cemaatle birlikte Cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi sürecinden sonra İstanbul'da ilk kez bir camide cemaatle Cuma namazı...
26.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinden sonra İstanbul'da ilk defa cemaatle birlikte Cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsüne karşı alınan önlemler sonrasında İstanbul'da ilk defa cemaatle Cuma namazını Üsküdar Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namazın ardından sosyal mesafe kuralına dikkat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan camide vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne gitmek üzere camiden ayrıldı. Erdoğan'ın maske takması dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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