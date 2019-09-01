Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pancar alım fiyatını bu yıl ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz"
Toplu Açılış Töreni Konya Mevlana Meydanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Toplu Açılış Töreni
Konya Mevlana Meydanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KONYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki Mevlana Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
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"Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pancar alım fiyatını bu yıl ton başına 235 liradan 300 liraya yükselttiklerini açıkladı.
"Şeker kotalarını düzenleyerek nişasta bazlı şeker oranını % 10'dan % 5'e düşürmüştük. Bu yılın sonunda oranı % 2,5'e kadar indiriyoruz"