CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU'NUN AÇILIŞINI YAPTI - Haberler
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU'NUN AÇILIŞINI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılışının ardından Üsküdar'a geçti. Erdoğan burada Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreni basına kapalı olarak yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU'NUN AÇILIŞINI YAPTI

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