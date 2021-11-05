CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PALET TÜRK MÜZİĞİ İLKOKULU'NUN AÇILIŞINI YAPTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılışının ardından Üsküdar'a geçti. Erdoğan burada Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreni basına kapalı olarak yapıldı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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