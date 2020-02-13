Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Alvi'nin onuruna verdiği yemeğe katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.
13.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:44
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.
Cumhurbaşkanlığında basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, mevkidaşı Alvi'ye ise eşi Samina Alvi eşlik etti.
Kaynak: AA