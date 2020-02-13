Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Alvi'nin onuruna verdiği yemeğe katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Alvi'nin onuruna verdiği yemeğe katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

13.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistanlı mevkidaşı Alvi'nin onuruna verdiği yemeğe katıldı

, Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığında basına kapalı gerçekleşen akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, mevkidaşı Alvi'ye ise eşi Samina Alvi eşlik etti.

Kaynak: AA
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