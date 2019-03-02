Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı Kardeşlerimizin Dün Rehin Aldıkları Hindistanlı Pilotu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Temennimiz, Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır."
Kaynak: AA