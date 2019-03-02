Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı Kardeşlerimizin Dün Rehin Aldıkları Hindistanlı Pilotu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı Kardeşlerimizin Dün Rehin Aldıkları Hindistanlı Pilotu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı kardeşlerimizin dün rehin aldıkları Hindistanlı pilotu hüsnüniyet göstergesi olarak salıvermeleri takdire şayan bir adımdır. Temennimiz, Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde mukabelede bulunmalarıdır."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et