Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi Şeref Defterini imzaladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi Şeref Defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı.

14.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi Şeref Defterini imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarının ikinci gününde Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından Pakistan Milli Meclisi Şeref Defterini imzaladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi Şeref Defterini imzaladı
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