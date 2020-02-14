Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi Şeref Defterini imzaladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı.
14.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan temaslarının ikinci gününde Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından Pakistan Milli Meclisi Şeref Defterini imzaladı.
Kaynak: AA