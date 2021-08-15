Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milgem Korveti Projesi 1.Gemisi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1.Gemi İlk Sac Kesim törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milgem Korveti Projesi 1.Gemisi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1.Gemi İlk Sac Kesim törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milgem Korveti Projesi 1.Gemisi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1.Gemi İlk Sac Kesim törenine katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'ne katıldı.

"Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı (Pakistan ile) daha da ilerletmek konusunda mutabıkız. " diyen Erdoğan, "Son dönemde çatışmaların yoğunlaştığı Afganistan'a barış ve istikrarın gelmesi konusunda da Pakistan'a hayati görevler düşüyor. " ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle konuştu: "Giderek artan istikrarsızlığın Afganistan'dan yeni bir göç dalgasını tetiklemesi yönündeki endişeleri ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Bölgenin ve Afganistan'ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. "

"Savunma sanayindeki dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden yüzde 20'lerin altına çektiğimiz bir yere geldik. " açıklamasında bulunan Erdoğan, "Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği imkanların her birini dostlarıyla kardeşleriyle bölüşmekten memnuniyet duyan bir ülkedir. 4-5 yıl içinde hepsi de neticelenecek projeler devreye girdiğinde Türkiye savunma sanayi alanında dünyanın en üst ligine çıkacaktır. " ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Dün Kahramanmaraş'ta yangın söndürme çalışmaları esnasında kaza kırıma uğrayan uçakta hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebat için taziyelerimi sunuyorum. " dedi. AA

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Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Milgem Korveti Projesi 1.Gemisi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1.Gemi İlk Sac Kesim törenine katıldı - Haberler
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