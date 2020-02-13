Cumhurbaşkanı erdoğan pakistan'da - yeniden
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
13.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
Pakistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından karşılandı.
Kaynak: DHA