Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandıPakistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından...

13.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:54
Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'da resmi törenle karşılandı

Pakistan, ()- Cumhurbaşkanı , Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı
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