Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandıPakistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından...
13.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı
Pakistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.
Kaynak: DHA