Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.

13.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı , Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran tarafından resmi törenle karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın törenden görüntüsü-Han'ın törenden görüntüsü

-Törenden detaylar


Kaynak: DHA
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