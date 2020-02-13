Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.
13.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı.
Görüntü Dökümü
------------------Erdoğan'ın törenden görüntüsü-Han'ın törenden görüntüsü
-Törenden detaylar
Kaynak: DHA