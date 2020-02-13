Cumhurbaşkanı erdoğan pakistan'da
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Cumhurbaşkanı erdoğan pakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

13.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:06
Cumhurbaşkanı erdoğan pakistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'da

Pakistan, (DHA)- Cumhurbaşkanı , Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından karşılandı.

Kaynak: DHA

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: Cumhurbaşkanı erdoğan pakistan'da
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