Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

13.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da

, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından karşılandı.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın uçaktan inmesi-İmran Han tarafından karşılanması-Diğer yetkililerde tokalaşması

-Araca binmeleri


Kaynak: DHA
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