Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
13.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından karşılandı.
Görüntü Dökümü
----------------Erdoğan'ın uçaktan inmesi-İmran Han tarafından karşılanması-Diğer yetkililerde tokalaşması
-Araca binmeleri
Kaynak: DHA