Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan havaalanında Pakistan Başbakanı Imran Khan tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. - İSLAMABAD