Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alvi'nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundukları görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ile bölgesel meseleler alındı.

Kaynak: DHA