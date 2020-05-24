Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
24.05.2020 22:22 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:22
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alvi'nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundukları görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ile bölgesel meseleler alındı.
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Kaynak: DHA