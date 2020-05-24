CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ALVİ İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alvi'nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundukları görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği yapılabilecek konular ile bölgesel meseleler alındı.

Kaynak: DHA