Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.

13.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü (2)

, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü (2)
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