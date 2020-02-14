Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

Pakistan-Türkiye İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya geldi.

14.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

Pakistan-Türkiye İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı , Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya geldi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan-Türkiye İş Forumu'nun ardından Başbakanlıkta Pakistan Başbakanı Imran Khan ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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