Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü
Pakistan-Türkiye İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya geldi.
Pakistan-Türkiye İş Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Imran Khan ile bir araya geldi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan-Türkiye İş Forumu'nun ardından Başbakanlıkta Pakistan Başbakanı Imran Khan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. - İSLAMABAD