Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Khan ile bir araya geldi.

17.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

İsviçre'nin kentinde bulunan , temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Imran Khan ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Küresel Mülteci Forumu'nun ardından temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) binasında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli öğle yemeğine katılacak. - CENEVRE

Kaynak: İHA
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