Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları ile insanlık ve hukuk dışı uygulamalarına karşı somut adımlar atılması için girişimlerini sürdürdüklerini belirterek uluslararası camianın İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi için Türkiye ve Pakistan'ın birlikte yapacağı çalışmaların önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını değerlendirdi Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Burak Sergen Jennifer Lopez
Spor Muslera Serdar Aziz Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 21:23:10. #1.16#

title