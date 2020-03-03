Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

03.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Başbakanı İmran ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı. Pakistan Başbakanı Han, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan'ın bütün desteğinin Türkiye'nin arkasında olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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