Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi.

14.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı , Başbakanı İmran ile bir araya geldi.

Başbakanlıktaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Han, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi
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