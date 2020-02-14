Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi.
Başbakanlıktaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Han, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.