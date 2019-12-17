Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.
17.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:54
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile görüştü.
Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'deki resmi temasları kapsamında, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti.
BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.
Kaynak: AA