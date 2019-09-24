Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan başbakanı imran han'ı kabul etti

"Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi
"Kızım kaçırıldı" diyerek canlı yayına çıkan babanın, engelli kızını pazarladığı ortaya çıktı
Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakim mazeret iznine ayrıldı
Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm filminin çekimleri ailenin karşı çıkmasına rağmen başladı
Viranşehir Başsavcılığı duyurdu: Sosyal medyadaki görüntüler bir yargı mensubuna ait değil