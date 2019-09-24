Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan başbakanı imran han'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan başbakanı imran han'ı kabul etti

24.09.2019 09:29
Cumhurbaşkanı erdoğan, pakistan başbakanı imran han'ı kabul etti
Kaynak: DHA
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