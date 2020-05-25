Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmran Han görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. İkili ülke ilişkileri ve bölgesel meseleler ile yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği konuları ele alındı. (İHA) Kaynak: İHA