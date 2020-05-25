Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü
25.05.2020 19:38 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmran Han görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu. İkili ülke ilişkileri ve bölgesel meseleler ile yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği konuları ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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