Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda aradığı bildirilerek, "Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasında son günlerde yaşanan gerilim ve bölgedeki gelişmeler ele alınmıştır" denildi. - Ankara

Kaynak: DHA