Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a hareket etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın uçağa yürümesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması Uçağın hareket etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Pakistan'a hareket etti.
13.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın uçağa yürümesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması
Uçağın hareket etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Pakistan'a hareket etti.
Kaynak: AA