Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a hareket etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın uçağa yürümesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması Uçağın hareket etmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Pakistan'a hareket etti.

13.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a hareket etti

Cumhurbaşkanı ve eşi 'ın uçağa yürümesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanması

Uçağın hareket etmesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan 'a hareket etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'a hareket etti
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