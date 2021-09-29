Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye- Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri