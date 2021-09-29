Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye- Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var."

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor.

 Erdoğan 'Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil' demişti, Bakan Soylu rakamları paylaştı

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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük... - Haberler
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