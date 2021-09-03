Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesi için sahnede bulunması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları yanına çağırması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesi için sahnede bulunması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları yanına çağırması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alandan ayrılması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri açılış törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Meral Akşener Süleyman Soylu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Demet Akalın Derya Baykal
Spor Diego Muslera Cristiano Salih Uçan Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 17:52:36. #1.14#

title