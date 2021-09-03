Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'ne katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesi için sahnede bulunması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları yanına çağırması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesi için sahnede bulunması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukları yanına çağırması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alandan ayrılması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri açılış törene katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey