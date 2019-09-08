08.09.2019 18:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle İstanbul Büyükşehir gibi uzun sürenin ardından el değiştiren belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"4 evladımı imam hatip okullarına gönderdim. Bundan çok da huzurluyum"

"İmam hatiplere ve gönüllü kuruluşlarımıza tacizlerin arttığı son günlerde bu buluşmamızın oldukça anlamlı olduğuna inanıyorum"

"Son seçimlerde ortaya çıkan seçim sonuçlarının belli çevrelerdeki imam hatip hazımsızlığını tekrar nüksettirdiğini görüyoruz"

"İETT'de sakallarla uğraşmaya başladılar. Bunları 28 Şubat'ta yaşadık"

"Cumartesi Anneleri için oralara giden sanatçılar, Diyarbakır Belediyesi'nin önünde evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına neden gitmiyor."

"PKK, orman yakarken bu çevre dostları neden durun demiyor? Dürüst değiller, samimi değiller"

Kaynak: İHA