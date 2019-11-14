Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump'a hem Beyaz Saray'da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım."
14.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump'a hem Beyaz Saray'da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım."
Kaynak: AA