14.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump'a hem Beyaz Saray'da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım."

Kaynak: AA