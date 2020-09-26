Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektörümüz de bizim açtığımız yoldan ilerleyerek ülkemizin ekonomik...
26.09.2020 18:27 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:34
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması Salonda dinleyici detayları GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüde konuşması
Salonda dinleyici detayları GAZİANTEP - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk